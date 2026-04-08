Arezzo ha vissuto negli ultimi undici anni un periodo di crescita economica che si percepisce nella vita quotidiana, anche se i segnali visivi sono meno evidenti. Analizzando i documenti ufficiali, si nota un aumento delle attività commerciali e delle iniziative legate al settore edilizio. Tuttavia, molte delle promesse di sviluppo non si sono ancora materializzate in cambiamenti evidenti nel tessuto urbano.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa AVS Arezzo è una città fortunata. Talmente fortunata che va tutto bene. almeno nei comunicati. Perché poi uno esce di casa, monta in macchina e capisce subito che il “rilancio” s’è perso al primo incrocio. Undici anni di governo e siamo ancora lì: traffico imbottigliato, strade rattoppate alla meglio e quartieri che, più che periferie, paiono esperimenti di resistenza urbana. Ma tranquilli: ci dicono che è tutto sotto controllo. Sarà, ma intanto la città s’è fermata—e senza nemmeno mettere le quattro frecce. Sulla mobilità siamo all’avanguardia: nel senso che per attraversare Arezzo ci vuole l’organizzazione di una spedizione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, undici anni di “boom”: si sente, ma un si vede

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Zambrotta: "Juve, la mano di Spalletti si vede, ma manca ancora qualcosa. Yildiz? Ora non si "sieda"...""L'impressione, dopo le gestioni di Motta e Tudor, è che Spalletti abbia trovato la quadra nel gioco.

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Da Arezzo a Verona, le cantine del territorio sbarcano a Vinitaly - facebook.com facebook

Sulla #A1, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio A1-Variante di Valico e rallentamenti tra Arezzo e Firenze sud in direzione Bologna. Traffico regolare in direzione Roma. #viabiliTOS x.com