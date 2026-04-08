Arezzo | oltre la narrazione il bilancio reale di undici anni di governo

Negli ultimi undici anni, l’amministrazione comunale ha gestito diverse questioni e progetti, con risultati e criticità documentati in un report pubblicato dall’associazione locale. Il documento analizza i dati ufficiali del bilancio, le iniziative portate avanti e le sfide affrontate dall’amministrazione nel corso del tempo. La pubblicazione si propone di offrire un quadro dettagliato e trasparente dell’operato pubblico, andando oltre le narrazioni ufficiali.

Arezzo, 8 aprile 2026 – . La nota di Arezzo 2020AVS Arezzo. «A fronte di una narrazione che descrive la città “sulla cresta dell’onda”, emerge con sempre maggiore evidenza una distanza significativa rispetto alla realtà quotidiana vissuta dai cittadini. Traffico congestionato, manutenzione carente e quartieri trascurati restituiscono un quadro ben diverso da quello raccontato dall’amministrazione uscente. Sul fronte della mobilità urbana, il bilancio appare particolarmente critico. La città risulta oggi più difficile da vivere e da attraversare, a causa dell’assenza di una visione organica, di un trasporto pubblico non competitivo e della crescita del traffico privato senza adeguate soluzioni strutturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Arezzo: oltre la narrazione, il bilancio reale di undici anni di governo» Provincia di Arezzo, approvato il bilancio: oltre 80 milioni per strade e scuole nel triennioÈ stato approvato ieri il bilancio della Provincia di Arezzo, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni, destinati... Bilancio della Provincia di Arezzo: oltre 80 milioni per strade e scuoleIeri è stato approvato il bilancio della Provincia di Arezzo, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti nel triennio, destinati in gran... Temi più discussi: Quel processo oltre la storia, Grasso: sfida a Cosa Nostra; La foresta di Wudz: libri, arte e musica da Rosy Boa; I bambini vanno oltre i campanili. Mini-guide promuovono il paese; Oltre 17 milioni per l’efficientamento energetico di case popolari in provincia di Arezzo. «Arezzo: oltre la narrazione, il bilancio reale di undici anni di governo»Arezzo, 8 aprile 2026 – «Arezzo: oltre la narrazione, il bilancio reale di undici anni di governo». La nota di Arezzo 2020/AVS Arezzo . «A fronte di una narrazione che descrive la città sulla cresta ... lanazione.it Export in provincia di Arezzo, nel 2025 a oltre 18,5 miliardi di euroArezzo, 12 marzo 2026 – Le esportazioni della provincia di Arezzo, sulla base dei dati provvisori pubblicati dall’ISTAT, si sono attestate nel 2025 a oltre 18,5 miliardi di euro. Con la diffusione ... lanazione.it Da Arezzo a Verona, le cantine del territorio sbarcano a Vinitaly - facebook.com facebook Sulla #A1, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio A1-Variante di Valico e rallentamenti tra Arezzo e Firenze sud in direzione Bologna. Traffico regolare in direzione Roma. #viabiliTOS x.com