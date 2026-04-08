Mercoledì 8 aprile ad Arezzo si è verificato un incidente nel centro storico. Una colonna di un edificio storico ha iniziato a traballare, portando alla temporanea evacuazione di alcune strutture presenti in piazza San Jacopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. Nessun ferito è stato segnalato, ma la presenza di persone in zona ha creato momenti di preoccupazione.

Arezzo, mercoledì 8 aprile – Oh ragazzi, un pomeriggio bello movimentato in piazza San Jacopo, altro che chiacchiere! Verso le tre meno un quarto s’è visto un via vai di gente che usciva di corsa dal palazzo di Zara, perché una colonna – sì, proprio una colonna del palazzo – ha cominciato a fa’ le bizze e a dà segni che un reggeva più tanto. Pare che tutto sia partito da alcuni condomini che, con l’occhio lungo, hanno notato qualcosa di strano. “Oh icché è ‘sta crepa?” avranno detto. e infatti avevano ragione. Subito è stato chiamato un tecnico e poi, senza perde tempo, sono arrivati i vigili del fuoco a sirene spiegate. E lì è partito il fuggi fuggi generale: clienti di Zara, commessi, gente degli uffici e pure chi stava nei dodici appartamenti sopra. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, oh ma che succede: colonna traballa e via tutti fori dal palazzo di Zara!

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Sulla #A1, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio A1-Variante di Valico e rallentamenti tra Arezzo e Firenze sud in direzione Bologna. Traffico regolare in direzione Roma. #viabiliTOS x.com