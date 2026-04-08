Arezzo morsa atroce alla compagna incinta | condannato a 4,5 anni

Un uomo di 30 anni residente ad Arezzo è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per aver provocato una mutilazione alla lingua della propria compagna durante un alterco. L’episodio si è verificato nel corso di un diverbio tra i due, e la condanna è stata pronunciata nel procedimento penale che ha seguito gli accertamenti sulla vicenda. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali.

Un uomo di 30 anni residente ad Arezzo è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per aver causato una mutilazione alla lingua della propria compagna durante un diverbio. L’evento è accaduto tra il 14 e il 15 giugno 2025 in piazza Guido Monaco, nel cuore della città. Il fatto si è consumato all’apice di un litigio, mentre l’uomo baciava la donna di 29 anni. In quel momento, il soggetto ha morso la partner, staccandole un frammento dell’organo. Un’amica che assisteva alla scena ha recuperato la parte amputata, portandola in ospedale insieme alla vittima. L’intervento chirurgico e le complicazioni della gravidanza. La donna è stata soccorsa tempestivamente dal personale del 118 e trasferita presso l’ospedale San Donato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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