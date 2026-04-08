Arezzo il ‘braccetto’ fantasma | pronto da mesi ma si attraversa solo col coraggio e con la fortuna

A Arezzo, un cittadino ha inviato un video che mostra una strada in condizioni pericolose, dove un pedone attraversa solo con coraggio e un po’ di fortuna. Il filmato mette in evidenza una situazione che si protrae da mesi, con un ‘braccetto’ ancora non completato e senza alternative percorribili in sicurezza. La scena rappresenta una sfida quotidiana per chi si trova a dover attraversare quella zona, tra rischi e incertezze.

Altro che mobilità sostenibile, qui si rischia la mobilità “sotto le ruote”. È arrivato in redazione un video di un cittadino che più che raccontare un cantiere, sembra descrivere una prova di sopravvivenza urbana. “È da settembre che è tutto pronto. ma chiuso!” sbotta il pedone, mentre zigzaga tra macchine che sfrecciano da una parte e dall’altra. Perché sì, il famoso “braccetto” – quello che dovrebbe collegare il parcheggio scambiatore con via Buonconte da Montefeltro – esiste, è lì, ma è come il Santo Graal: lo vedi, ma non lo usi. Il risultato? La gente, invece di passare in sicurezza sul percorso ciclopedonale bello nuovo (2 metri e mezzo, mica bruscolini), preferisce rischiare la vita rasente alle auto. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, il ‘braccetto’ fantasma: pronto da mesi ma si attraversa solo col coraggio (e con la fortuna) Kulusevski fermo da dieci mesi: «Per motivi che non si verranno a sapere. Ma ora sono pronto e più forte»Icardi Galatasaray, trovato l’accordo dopo la disputa sui diritti d’immagine: come cambia il futuro dell’obiettivo del mercato Juve Udogie Juve, i... Pronostico Fulham-Everton: col gol si continua a braccettoFulham-Everton è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico...