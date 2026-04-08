Un uomo è stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione dopo aver aggredito brutalmente la compagna incinta in un ristorante. Durante un litigio, ha finto di baciarla e le ha morso la lingua, staccandole un pezzo. L’episodio ha suscitato scalpore per la violenza estrema messa in atto durante il confronto. La vicenda ha avuto luogo in un locale pubblico, con la donna che ha subito lesioni gravi.

Violenza cieca al termine di una lite in un ristorante tanto da staccare un pezzo di lingua alla compagna incinta. L’incredibile vicenda è accaduta ad Arezzo nel giugno 2025. Oggi al termine del processo l’uomo è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione. Iniziato a novembre 2025, il procedimento si è svolto con il rito abbreviato per aver commesso il reato più grave, con conseguente riduzione della pena. L’uomo, rinchiuso nel carcere di Prato, era accusato di lesioni gravissime e maltrattamenti. Emersi nell’ambito di una relazione caratterizzata – secondo l’accusa – da tensioni e violenze. Anche legate all’assunzione di sostanze. Inizialmente denunciato dai carabinieri, era stato arrestato per il rischio di reiterazione del reato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arezzo, finge di baciarla e stacca con un morso la lingua alla compagna incinta. Condannato a 4 anni e mezzo

Finge di baciare la compagna incinta, ma le stacca un pezzo di lingua: condannatoUna lite culminata con un morso così forte, sulla lingua della compagna che era anche incinta, da staccarne un pezzo: è quanto accaduto ad Arezzo nel...

Staccò la lingua alla compagna incinta, condannato a 4 anni e mezzoArezzo, 7 aprile 2026 – È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione il trentenne che ha staccato con un morso parte della lingua alla compagna...

Temi più discussi: Un'intera civiltà morirà stanotte, ma non vorrei: la minaccia apocalittica di Trump all'Iran allarma il mondo; La vittoria del No è la premessa per il peggioramento del rapporto tra giustizia e politica. E la reazione dell'Anm lo dimostra; I Guerrieri d'inverno di Norek racconta l'invasione russa in Finlandia: la Mosca di Stalin ricorda tanto quella di Putin; L’ultimo saluto a Roberto Arditti, il tributo di amici e colleghi alla camera ardente: perdiamo un gigante di onestà e garbo.

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Arezzo, morde la compagna e le stacca la lingua durante una lite: condannato a 4 anni e 6 mesiAd Arezzo, in piazza Guido Monaco, nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2025 una donna di 29 anni era rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita dal compagno mentre lui cercava di baciarla. blitzquotidiano.it

Transennato un palazzo in piazza San Jacopo ad Arezzo. C’è una colonna pericolante. Stanno lavorando i vigili del fuoco. Evacuato il palazzo. - facebook.com facebook

Sulla #A1, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio A1-Variante di Valico e rallentamenti tra Arezzo e Firenze sud in direzione Bologna. Traffico regolare in direzione Roma. #viabiliTOS x.com