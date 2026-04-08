Isabella Maria Bacchini, candidata al Consiglio comunale con la lista civica ‘Noi per Imola’, ha espresso preoccupazioni riguardo alle società partecipate del Municipio. Secondo Bacchini, si sta verificando una “progressiva perdita” di “visione strategica” e di “spirito di servizio verso la cittadinanza”. La sua critica si rivolge alle società coinvolte nella gestione dell’Area Blu, argomentando che tali cambiamenti rischiano di compromettere l’efficienza del servizio pubblico.

Una "progressiva perdita" di "visione strategica" e di "spirito di servizio verso la cittadinanza". È quanto denuncia Isabella Maria Bacchini, candidata al Consiglio comunale con la lista civica ‘ Noi per Imola ’ (per Ezio Roi sindaco) a proposito delle società partecipate del Municipio. In virtù della propria esperienza professionale come revisore in diverse realtà pubbliche locali, Bacchini evidenzia in particolare il "declino" di società come Area Blu. "In passato, la città era al primo posto e le società pubbliche operavano per offrire servizi d’eccellenza, come la gestione del verde – afferma –. Oggi, purtroppo, Area Blu sembra essersi trasformata in un semplice ‘passacarte’ del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Area Blu, le critiche di Bacchini

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