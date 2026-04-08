Arcore | 224mila euro per rilanciare il Teatro Nuovo

Il Teatro Nuovo di Arcore riceverà un finanziamento di 224.634 euro dalla regione, destinato all’ammodernamento della struttura e dei sistemi tecnologici. La somma verrà utilizzata per interventi di aggiornamento e miglioramento delle attrezzature teatrali, con l’obiettivo di potenziare le attività culturali e artistiche della struttura. La decisione fa parte di un piano di investimenti destinati ai teatri locali.

Il Teatro Nuovo di Arcore riceverà un finanziamento regionale di 224.634 euro per l’ammodernamento della sua struttura e dei sistemi tecnologici. Le risorse arrivano tramite un piano straordinario dedicato al rilancio di sale teatrali e cinematografiche, come confermato dalla pubblicazione della graduatoria definitiva del bando. L’iniziativa riguarda la sala di via San Gregorio, un centro culturale gestito dalla Parrocchia di Sant’Eustorgio che ha saputo attrarre nel tempo grandi artisti e un pubblico proveniente anche da zone esterne al comune. L’intervento permetterà di aggiornare le tecnologie per migliorare la qualità di proiezioni e spettacoli, oltre a potenziare i parametri di sicurezza e l’accessibilità degli spazi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arcore: 224mila euro per rilanciare il Teatro Nuovo Arcore: 5 milioni per il nuovo polo sanitario over 65Un investimento di oltre cinque milioni di euro trasformerà l’ex asilo San Giuseppe ad Arcore in un polo sanitario dedicato agli over 65. Nuovo laboratorio di scenografia al Medardo Rosso: 100mila euro per rilanciare gli spazi dismessiLa Provincia di Lecco ha completato la riqualificazione dell'ex laboratorio prove materiali: pavimentazione nuova, aerotermi di ultima generazione e...