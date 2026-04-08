Stasera, su Rai 5, torna Renzo Arbore per condurre una nuova stagione di Speciale per me, una serie composta da 12 puntate in prima serata. Il progetto porta il sottotitolo Meno siamo meglio stiamo e si concentra sull’arte senza tempo. Arbore presenterà vari aspetti culturali attraverso un format che punta a coinvolgere il pubblico con contenuti musicali e artistici.

Renzo Arbore torna stasera su Rai 5 per guidare una nuova serie di Speciale per me, un progetto composto da 12 appuntamenti in prima serata che propone il sottotitolo Meno siamo meglio stiamo. Revisited. A 88 anni, l’artista si presenta ancora dotato di una vitalità travolgente, nonostante ammetta di riscontrare qualche difficoltà negli spostamenti fisici, mantenendo però pienamente efficienti le proprie facoltà mentali e il consueto spirito allegro. L’estetica della televisione come opera d’arte. Il ritorno sullo schermo di Renzo Arbore non è solo un evento nostalgico, ma una dichiarazione poetica. Il conduttore sostiene che il mezzo televisivo debba evolvere verso una dimensione più artistica, aspirando a diventare una vera e propria Musa per poter crescere realmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arbore torna su Rai 5: l’arte senza tempo di Speciale per me

Cinquant’anni fa Arbore e Porcelli rivoluzionavano la tv con “L’altra domenica”: programmazione speciale di Rai Cultura il 28 e 29 marzoROMA – È il 28 marzo 1976, quando sulla Rete 2 Rai irrompe “L’altra domenica” di Renzo Arbore e Ugo Porcelli.

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Temi più discussi: Renzo Arbore torna in tv con Meno siamo meglio stiamo: Non è solo un programma vintage; Speciale per me è una certa televisione senza tempo; Renzo Arbore torna per i giovani: La mia tv è senza tempo; Renzo Arbore e i cinquant'anni del varietà L'altra domenica: l'omaggio di Rai Cultura al programma che rivoluzionò la tv italiana.

Renzo Arbore torna in tv con Meno siamo meglio stiamo: Non è solo un programma vintageDa mercoledì 8 aprile alle 21.20 su Rai 5 il programma rivisited dedicato allo swing, ma non solo. Accanto a Renzo Arbore, Antonio Stornaiolo ... msn.com

Meno siamo meglio stiamo - Revisited , da domani Arbore torna in TvIl taccuino swing del conduttore: «Non è solo un programma vintage ma uno show che ha dato spazio anche ai giovani» ... lasicilia.it

Da mercoledì 8 aprile alle 21.20 su Rai 5 il programma “rivisited” dedicato allo swing, ma non solo. Accanto a Renzo Arbore, Antonio Stornaiolo - facebook.com facebook