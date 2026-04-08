Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria importante in una gara disputata a Monaco, riuscendo a rimontare dopo un primo tempo difficile. La squadra ha mostrato determinazione e capacità di reagire durante la partita, portando a casa un risultato che può essere considerato decisivo. Ora si prepara per la prossima trasferta in Germania, dove affronterà un altro importante impegno europeo.

"> Il Ritorno delle Stelle: La Preparazione del Real Madrid per il Trasferimento in Germania. Dopo una sconfitta di misura all’andata contro il Bayern Monaco, il tecnico dei ‘Merengue’ ha espresso la sua fiducia nella resilienza della squadra. La partita di ritorno si preannuncia cruciale per le speranze di avanzare nella competizione. Le due squadre storicamente competitive si affrontano nuovamente, e la pressione si fa sentire, in particolare per il Real Madrid, considerato uno dei club più prestigiosi nella storia del calcio. La squadra spagnola ha dimostrato nel tempo di avere una grande capacità di recupero, e questo gioca a loro favore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arbeloa: Real Madrid dimostra la sua resilienza nella straordinaria rimonta a Monaco.

Real Madrid – Monaco 6-1 – Vinicius Jr brilla nella vittoria necessaria per il RealIl Real Madrid somigliava in qualche modo a se stesso nella vittoria dominante della Champions League per il nuovo allenatore Alvaro Arbeloa.

Real Madrid – Real Sociedad 4-1: la squadra di Arbeloa vince con Vinicius che segna due rigoriRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

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Real Madrid, Arbeloa: Possiamo vincere a MonacoIntervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara tra Real Madrid e Bayern Monaco, Arbeloa ha commentato così il match dei suoi. RIMONTA - Siamo vivi, dobbiamo rimontare soltanto un gol. fantacalcio.it

Arbeloa: Il Real Madrid può vincere ovunque. Siamo in gioco, ma c’è una cosa che ancora ci manca…Il tecnico dei Blancos ha parlato al termine della gara persa contro il Bayern Monaco, uscito vittorioso dal Bernabeu grazie a Diaz e Kane ... tuttosport.com

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Diaz e Kane sbancano Madrid: il Real si aggrappa a Mbappè https://www.tuttosport.com/foto/calcio/champions-league/2026/04/07-147811250/diaz_e_kane_sbancano_madrid_il_real_si_aggrappa_a_mbapp - facebook.com facebook