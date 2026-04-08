Aramu | Ricordo poche occasioni per la Juventus Next Gen ma le hanno concretizzate

Un giocatore ha commentato le poche occasioni avute con la squadra di seconda serie, sottolineando come siano state comunque sfruttate al massimo. Ha ricordato con chiarezza gli eventi in cui ha avuto l’opportunità di scendere in campo, evidenziando che, seppur rare, sono state importanti. La sua riflessione si concentra sulla qualità delle occasioni, piuttosto che sulla quantità, lasciando intendere che il percorso con la squadra si è sviluppato anche attraverso momenti limitati.

Calciomercato Juve, l’annuncio di Kim: «Trasferimento a Torino? Dico questo» Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra pronto al passo indietro. Le ultimissime sul futuro del portiere Perin Juve, due opzioni per il futuro del portiere in estate. E intanto in vista di Bergamo filtra questo De Gea Juventus, la Vecchia Signora è pronta a puntare su di lui a queste condizioni. Le ultimissime Pagnucco: «Playoff? Non vedo l’ora. Sono cresciuto tanto, anche grazie a Guerra» Brambilla: «Playoff con 3 giornate d’anticipo è un grande risultato. Puczka ha piede fuori categoria» Juventus Next Gen, la vittoria contro la Ternana vale l’accesso matematico ai play-off di Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Aramu: «Ricordo poche occasioni per la Juventus Next Gen, ma le hanno concretizzate» Juventus Next Gen-Ternana, le formazioni UFFICIALI del recupero: debutta Aramu dal primo minutoLe formazioni di Juventus Next Gen-Ternana si affrontano nel recupero della sfida rinviata, a causa degli impegni delle nazionali (ore 14. Juventus Next Gen-Ternana 2-1, le pagelle del match: male Donati e McJannet. Primo gol per AramuLe pagelle rossoverdi di Juventus Next Gen-Ternana:D’Alterio 5,5 poco impegnato nel complesso. Juve Next Gen-Ternana, Aramu: Dobbiamo essere più ciniciramu, attaccante rossoverde, si presenta ai microfoni del Moccagatta per commentare la sconfitta della Ternana contro la Juve Next Gen: ... calciofere.it Juve Next Gen, Guerra decisivo dopo Puczka e Aramu: Ternana ko e bianconeri al sesto postoLa Juventus Next Gen torna alla vittoria e lo fa dopo quattro turni. Nel recupero i bianconeri superano la Ternana con il risultato di 2-1: decisiva la rete di Guerra nel finale. La formazione allenat ... tuttosport.com