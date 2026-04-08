Apvile mese cvudele

Ad aprile, mese difficile per la collega coinvolta, si è scatenata un'ondata di indignazione che ha sorpreso molti. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi condanna e chi difende le sue azioni, creando un clima di confronto acceso. La vicenda si è sviluppata in pochi giorni, coinvolgendo diverse figure e generando discussioni sui social e nei media. Per ora, resta da capire come evolverà la situazione e quali conseguenze avrà.

Sinceramente non riusciamo a capire l'ondata di indignazione che ha colpito la nostra collega Marianna Aprile - giornalista, figlia di giornalista, conduttrice di un programma giornalistico con un collega giornalista imparentato con una nota famiglia di giornalisti - la quale ieri, in un'intervista per lanciare il suo nuovo libro sul femminismo e la meritocrazia., si è lasciata andare dicendo "da piccola volevo fare la toga rossa". E beh, allora? Anche noi non abbiamo mai creduto nell'imparzialità della magistratura e volevamo fare la toga nera. E quindi? Dove sta il problema? Non capiamo. Ma perché strumentalizzare una battuta per denigrare una brava professionista? A parte il fatto che mica ha detto "Sognavo di fare l'arbitro corrotto"; ma poi si capisce benissimo che la cosa è stata equivocata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Apvile, mese cvudele Bonus stipendio 2025: le nuove cifre mese per mese e il "tranello" del doppio lavoroAddio al taglio dei contributi, arriva il nuovo sistema di detrazioni e somme esenti. Il trucco per viaggiare tutto l’anno con budget mini: i Paesi più economici del 2026 mese per meseLe mete più vantaggiose mese per mese: consigli pratici per viaggiare risparmiando senza rinunciare alla qualità Con l’inizio del nuovo anno, cresce...