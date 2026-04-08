L'Inter si sta preparando per la prossima partita contro il Como, con le ultime notizie che riguardano la formazione e gli infortuni. La squadra sta lavorando ad Appiano Gentile, monitorando i tempi di recupero dei giocatori infortunati e verificando eventuali diffidati. La rosa sta affrontando questa fase di preparazione con attenzione, in vista della sfida programmata.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Inizia il lavoro della squadra nerazzurra in vista della fondamentale sfida contro il Como. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: inizia il lavoro in vista della sfida contro il Como

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