Nel giorno di Pasquetta è stata inaugurata la nuova Biblioteca comunale di Castel San Niccolò. La struttura sarà aperta tutti i giorni e, per la gestione, si avvarrà dell’aiuto di dieci volontari. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione locale e della comunità. La biblioteca, situata nel centro del paese, offre nuovi spazi di lettura e studio per i residenti.

Taglio del nastro nel giorno di Pasquetta per la nuova Biblioteca comunale di Castel San Niccolò. A inaugurare lo spazio, completamente ristrutturato, è stato il sindaco Antonio Fani, che ha voluto lanciare una vera e propria sfida alla comunità: "Una biblioteca è il luogo dell’incontro e della cultura, dello scambio e del confronto. Mi auguro che possa essere utilizzata al meglio, da grandi e piccoli, per la crescita del nostro territorio". Accanto al primo cittadino, la vice sindaca Angela Lachi e la consigliera Elena Zampella, che hanno accompagnato l’apertura di questo nuovo presidio culturale nel cuore del paese, all’interno di uno dei palazzi storici che ospitano le Logge del Grano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperta una nuova biblioteca. Con l’aiuto di dieci volontari sarà accessibile tutti i giorni

Il paese in festa per l'inaugurazione della nuova biblioteca: "Sarà uno spazio che appartiene a tutti"Il Comune di Sogliano al Rubicone comunica che sabato 7 febbraio sarà inaugurata la nuova biblioteca ‘Agostino Venanzio Reali’, nell'ex scuola...

Leggi anche: Una nuova vita per la “Città dei Bambini”, Bressa: «Un luogo accessibile a tutti per socialità e gioco»

How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing

Temi più discussi: Aperta una nuova biblioteca. Con l’aiuto di dieci volontari sarà accessibile tutti i giorni; Nasce a Sa Manifattura la nuova Biblioteca del Consiglio regionale. L’assessore Spanedda: Sarà uno spazio dedicato alla memoria, alla storia e all’identità della Sardegna; La nuova biblioteca in palazzo Santa Croce – (Foto); Castel San Niccolò: inaugurata la nuova biblioteca in piazza Matteotti e grazie a dieci volontari la struttura sarà aperta tutti i giorni, compresa la domenica.

Aperta una nuova biblioteca. Con l’aiuto di dieci volontari sarà accessibile tutti i giorniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Inaugurata la nuova biblioteca comunale di Castel San NiccolòNel giorno di Pasquetta il sindaco Antonio Fani ha tagliato il nastro della nuova biblioteca comunale di Castel San Niccolò, lanciando una scommessa con la sua comunità: Una biblioteca è il luogo del ... arezzonotizie.it

Morto dopo le dimissioni dal Policlinico di Palermo, aperta inchiesta I DETTAGLI https://qds.it/uomo-morto-dimissioni-policlinico-palermo-intervento-stomaco/ - facebook.com facebook

Seduta aperta. In Aula l'informativa urgente del @GuidoCrosetto - @MinisteroDifesa sull'utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle Forze armate statunitensi. Gli iscritti. Ordine del giorno: bit.ly/OdG070426 x.com