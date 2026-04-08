Aperitivo con delitto Stanza 57

Sabato 25 aprile alle 20 e domenica 26 aprile alle 18 si svolgerà lo spettacolo teatrale

Sabato 25 aprile alle 20 e domenica 26 aprile alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Stanza 57”.Nella stanza 57 di una casa di riposo si è consumato un omicidio: la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Aperitivo con delitto "In convento"Sabato 28 febbraio e Domenica 1 marzo alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno...

Aperitivo con delitto "6° Reggimento"Sabato 14 marzo alle 20 e Domenica 15 marzo alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un...

Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco

Aperitivo con delitto T'amo da morireSabato 18 aprile alle 20 e domenica 19 aprile alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e A ... romatoday.it

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