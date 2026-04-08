Aosta saluta Giuseppe Conte | tra musica scuola e pizza al taglio

Aosta si è detta addio a Giuseppe Conte, noto maestro e pioniere della pizza al taglio, che è morto domenica 29 marzo presso l’Ospedale regionale della città. Conte aveva 82 anni e durante la sua vita aveva contribuito alla diffusione di questa specialità culinaria. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno espresso cordoglio per la perdita di una figura riconosciuta nel settore.

Giuseppe Conte, maestro e pioniere della pizza al taglio ad Aosta, è scomparso domenica 29 marzo presso l’Ospedale regionale della città all’età di 82 anni. Il suo percorso ha intrecciato l’educazione scolastica con l’imprenditoria gastronomica, lasciando un segno profondo nella comunità locale. Nato a Gambatesa di Campobasso il 9 dicembre 1943, l’uomo arrivò in Valle d’Aosta per il servizio militare come sergente degli alpini alla Caserma Battisti. Fu proprio durante questo periodo che incontrò Vittoria Cortellessa, originaria di San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone. Dalla loro unione nacque una famiglia e un progetto di vita condiviso che li portò a stabilirsi definitivamente nel capoluogo regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta saluta Giuseppe Conte: tra musica, scuola e pizza al taglio VIDEO | 336° anniversario della Brigata “Aosta”: celebrazioni a Messina tra studenti e musicaLa storica Grande Unità siciliana dell’Esercito Italiano festeggia la propria costituzione con alzabandiera, interventi rivolti agli studenti e un... Sanremo a casa: pizza, musica e dibattiti tra i redattoriTra le mura domestiche di Piacenza, la redazione del Civico 11 ha trasformato una serata in un laboratorio di critica musicale improvvisata. Argomenti più discussi: Addio a Giuseppe Conte, il maestro che portò la pizza al taglio ad Aosta; Si è spento Giuseppe Conte, il maestro che portò la pizza al taglio ad Aosta. Giuseppe Conte, quella manina che continua a salutare TrumpL'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quello col dito sempre puntato contro la Casa Bianca, è stato pizzicato ieri in un ... iltempo.it Paolo Zampolli, chi è l'inviato di Trump in Italia che ha incontrato Giuseppe ConteLeggi su Sky TG24 l'articolo Paolo Zampolli, chi è l'inviato di Trump in Italia che ha incontrato Giuseppe Conte ... tg24.sky.it COSTRUIAMO INSIEME IL PROGRAMMA DI GOVERNO! Il MoVimento 5 Stelle, su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, avvia un nuovo percorso politico che inaugura una fase inedita: la costruzione condivisa del programma di governo dei prossimi facebook Giuseppe Conte, oggi antiamericano, ieri “Giuseppi” col cappello in mano. L’Italia non dimentica le tue giravolte. x.com