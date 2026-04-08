Anziana derubata della collanina | Nel pendente la foto di mia figlia

Una donna anziana è stata derubata della collana d’oro che portava al collo durante le festività di Pasquetta. L’episodio è avvenuto intorno alle 11 in via Luigi Masi, quando un uomo si è avvicinato, l’ha abbracciata e le ha strappato la collana, lasciando al suo collo un pendente con una foto di sua figlia. La fuga dell’autore del furto è avvenuta subito dopo, senza che ci siano stati interventi delle forze dell’ordine sul luogo.

L’ha abbracciata togliendole la collana d’oro che portava al collo e dandosi alla fuga subito dopo. Il fatto è accaduto il giorno di Pasquetta, in via Luigi Masi, alle 11 del mattino. Vittima del furto con destrezza è stata Emma Bergamaschi di 92 anni che stava, in quella circostanza, curando le piante del suo giardino. "Ero intenta a sistemare dei vasi quando – racconta Emma - una donna elegante, vestita con giacca e pantaloni bianchi sui 30 anni, si è avvicinata al cancello del recinto. Avvicinandosi mi chiedeva in italiano di indicarle il percorso per arrivare in una via poi, subito, ha iniziato a parlare con una lingua straniera. A quel punto, con lei rimasta al di là del recinto alto poco più di un metro, mi sono ravvicinata per capire cosa volesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziana derubata della collanina: "Nel pendente la foto di mia figlia" Anziana derubata della collanina in strada, caccia ai malviventi in fugaUn episodio di microcriminalità si è verificato nella mattinata di oggi, 28 febbraio, nel comune di Cervaro (Frosinone).