Anthropic svela Project Glasswing | l'obiettivo è trovare con l'IA tutti i buchi rimasti nella rete

Anthropic ha annunciato il lancio di Project Glasswing, un'iniziativa che coinvolge diverse grandi aziende del settore tecnologico. L'obiettivo principale è identificare e risolvere le vulnerabilità ancora presenti nelle reti informatiche mondiali con l'uso dell'intelligenza artificiale. La collaborazione mira a rafforzare la sicurezza dei sistemi digitali, coinvolgendo risorse e competenze di più aziende per individuare eventuali falle residue.

Anthropic lancia Project Glasswing, un'alleanza tra big tech per mettere in sicurezza il sistema informatico globale. Al centro dell'operazione c'è il nuovo modello Claude Mythos Preview, capace di scovare i bug più nascosti e prevenire cyber-attacchi su larga scala. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Anthropic svela Project Glasswing: l’alleanza con le Big Tech per blindare il web grazie all’IAAnthropic lancia Project Glasswing, un'alleanza tra big tech per mettere in sicurezza il sistema informatico globale.

Un nuovo test sta smascherando i limiti e l’arroganza dell’IA: cos’è l’Humanity’s Last ExamIl test "Humanity's Last Exam" ha sfidato i modelli avanzati di intelligenza artificiale con 2.

Temi più discussi: IL SOLE 24 ORE * TECNOLOGIA: ANTHROPIC DÀ VITA A PROJECT GLASSWING, UN MODELLO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE; Anthropic lancia ufficialmente Claude Mythos: ecco come funziona e a cosa serve; Anthropic lancia Mythos, l'AI potente che scova vulnerabilità zero-day.

Anthropic svela Project Glasswing: l’alleanza con le Big Tech per blindare il web grazie all’IAAnthropic lancia Project Glasswing, un'alleanza tra big tech per mettere in sicurezza il sistema informatico globale ... fanpage.it

Mythos di Anthropic trasforma il 72% delle vulnerabilità in exploit funzionanti: Project Glasswing la scommessa per la cybersecurityAnthropic ha presentato Claude Mythos Preview, un modello AI capace di trovare e sfruttare zero-day in ogni major OS e browser, e ha lanciato Project Glasswing con AWS, Apple, Microsoft, Google e altr ... hwupgrade.it

Anthropic dà vita a Project Glasswing, un modello di intelligenza artificiale per la cybersecurity ilsole24ore.com/art/anthropic-… x.com