Anker Solix C1000 | il kit solare per il campeggio crolla del 58%

Il 8 aprile 2026, Anker Solix ha lanciato un’offerta per il suo kit solare destinato al campeggio, includendo la stazione di alimentazione C1000 e un pannello da 200 watt a 649,99 dollari. Rispetto al prezzo originario, questa promozione rappresenta una riduzione del 58 per cento. La diminuzione di prezzo si applica all’intero bundle e viene comunicata attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

L’8 aprile 2026, Anker Solix propone un bundle energetico composto dalla stazione di alimentazione C1000 e un pannello solare da 200W al prezzo di 649,99 dollari, segnando un ribasso del 58% rispetto ai 1.548 dollari del listino ufficiale. Questa opportunità di acquisto permette di risparmiare esattamente 898,01 dollari. L’offerta è disponibile tramite il portale di Amazon ed è pensata desidera organizzare le proprie uscite in campeggio per la stagione estiva. Il kit rappresenta una soluzione non ha ancora investito in sistemi di alimentazione portatili, garantendo l’energia necessaria per alimentare macchine del caffè o ricaricare i dispositivi mobili durante la permanenza all’aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anker Solix C1000: il kit solare per il campeggio crolla del 58% Anker solix c1000 a soli 397 dollari e assicurati di avere energia di backupgli imprevisti legati all’erogazione di energia richiedono una preparazione adeguata. Anker solix unisce energia rinnovabile e fossile per i migliori risultatiQuesto testo presenta SOLIX E10, la soluzione ibrida destinata al backup domestico che unisce energia solare, accumulo di batterie e un generatore... The Anker Solix C1000 with a 200W solar panel is half off at Amazon — one of my favorite models for summer campingAs of April 8, the Anker Solix C1000 portable power station with a 200W solar panel is on sale at Amazon for $649.99, down from the normal price of $1,548 at Anker. That's a 58% discount that saves ... mashable.com Anker Launches SOLIX C1000 Gen 2, Its Most Versatile Compact Power Station YetBELLEVUE, Wash., Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anker SOLIX, a global leader in power delivery and storage solutions, today announced the launch of the Anker SOLIX C1000 Gen 2, a next-generation ... finance.yahoo.com