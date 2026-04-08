Anief e Ancodis | Nuova articolazione ATA dal 2027 ma per i docenti siamo ancora all’anno zero | servono figure di sistema e carriera

Anief e Ancodis hanno comunicato che l’iter contrattuale per la nuova articolazione delle aree professionali del personale ATA si concluderà il 1° settembre 2027, con la trasformazione di 42 figure. Per quanto riguarda i docenti, le organizzazioni evidenziano che il quadro attuale rimane fermo e richiederebbero l’introduzione di figure di sistema e percorsi di carriera. La discussione riguarda principalmente i cambiamenti previsti nel settore scolastico e le differenze tra personale ATA e docenti.