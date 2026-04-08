La Fiorentina ha ufficializzato i 23 calciatori convocati per la partita di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, in programma domani sera alle 21. Tra i giocatori assenti c’è Moise Kean, che non figura nell’elenco dei convocati e quindi non prenderà parte alla sfida in trasferta a Londra. La squadra si prepara all’appuntamento con la volontà di ottenere un risultato favorevole nella gara di andata.

FIRENZE – Niente trasferta londinese per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina non figura nell’elenco dei 23 convocati per l’andata dei quarti di finale di Conference League, in programma domani (9 aprile) alle 21 contro il Crystal Palace. Una defezione pesante per il tecnico viola, costretto a rinunciare al proprio centravanti a causa del persistente dolore alla tibia con cui il giocatore convive ormai da diverse settimane. La decisione dello staff medico e tecnico è stata quella di non rischiare, preservando la punta in vista del delicatissimo finale di stagione. Oltre a Kean, resteranno a Firenze anche Manor Solomon e Fabiano Parisi, entrambi ancora fermi ai box per i rispettivi infortuni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Andata di quarti di Conference per la Fiorentina: Kean non è fra i convocati per il Crystal Palace

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