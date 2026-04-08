Ancora tu? Milan è Politano la tua bestia nera

Matteo Politano sembra avere un ruolo particolare nelle sfide tra il Milan e il Napoli, considerando le sue recenti prestazioni contro i rossoneri. Il proverbio “vedi Napoli e poi muori” viene spesso associato a questa partita, ma con una condizione: la presenza in campo del giocatore partenopeo. La sua efficacia nel mettere in difficoltà la difesa milanese ha attirato l’attenzione degli appassionati, che osservano con attenzione le prossime sfide.

In origine era “vedi Napoli e poi muori”, ma, per applicare il proverbio alle dinamiche rossonere, occorre inserire una condizione fondamentale: se gioca Matteo Politano. L’esterno azzurro ha deciso la gara del Maradona, piegando prima le mani a Maignan e poi le resistenze di un Milan che – va detto – non ha fatto granché per evitare la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Soprattutto in fase offensiva. Chi invece è abituato ad offendere i rossoneri è proprio Politano: quello di domenica è il settimo gol segnato al Milan, diventata ormai la sua vittima preferita. Una storia che parte da lontano, dai tempi in cui il classe 1993 militava nel Sassuolo, ma che ogni anno sembra voler aggiungere un capitolo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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