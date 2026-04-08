Ancora fiamme sul monte Epomeo | l' intervento della Protezione Civile

Un incendio si è sviluppato sull’isola di Ischia, precisamente nella zona di Serrara Fontana, vicino al Monte Epomeo. Le fiamme sono partite dalle pendici del monte, nella località Ciglio, nei pressi di via Sgarrupata. Sul posto sono intervenute le squadre della Protezione Civile per domare le fiamme e contenere il fronte di fuoco. La situazione è ancora sotto controllo e in fase di monitoraggio.

Un nuovo incendio sta interessando l'isola di Ischia, in località Serrara Fontana. Le fiamme si sono sviluppate a partire dalle pendici del Monte Epomeo in località Ciglio nei pressi di via Sgarrupata. La Protezione Civile della Regione Campania si è attivata inviando sul posto, con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia, fiamme vicino alle case: domato dai pompieri A Ischia di nuovo in fiamme il monte EpomeoTempo di lettura: 2 minutiUn nuovo incendio sta interessando l’isola di Ischia, in località Serrara Fontana. Temi più discussi: Incendio monte Caucaso, il racconto in diretta della Protezione Civile: ecco come spegniamo il fuoco; Brucia ancora il monte Caucaso: il vento ostacola lo spegnimento; Domati i quattro incendi di Pasquetta, ma l’allerta resta alta; Montecampione, si lotta ancora per domare l’incendio di Monte Rotondo. Ischia, di nuovo in fiamme il Monte Epomeo: incendio sulle pendici a Serrara FontanaUn nuovo incendio sta interessando l’isola di Ischia. Il rogo è divampato nel territorio di Serrara Fontana, sulle pendici del Monte Epomeo, in località ... cronachedellacampania.it INCENDI, NUOVAMENTE IN FIAMME IL MONTE EPOMEO A ISCHIA PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA ATTIVA DOS E VOLONTARIUn nuovo incendio sta interessando l'isola di Ischia, in località Serrara Fontana. Le fiamme si sono sviluppate a partire dalle pendici del Monte Epomeo in loc ... ilgolfo24.it #Formicola- Pasquetta da incubo, cinque escursionisti dispersi: salvati dalla Protezione Civile Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook