Anagni Forum di Cultura Psicosociale

Anagni si prepara ad accogliere dal 15 al 17 aprile 2026 il Forum di Cultura Psicosociale, un evento che si svolgerà nella Sala della Ragione del Palazzo Comunale. L'appuntamento riunirà esperti e studiosi provenienti da diverse aree di ricerca, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate alla cultura e alla psicosociologia. L’iniziativa si inserisce all’interno di un calendario dedicato alla diffusione del sapere e alla promozione del dibattito culturale.

La Città di Anagni ospiterà, dal 15 al 17 aprile 2026, il Forum di Cultura Psicosociale, un importante evento di carattere scientifico e culturale che si terrà presso la Sala della Ragione del Palazzo Comunale.Il forum, promosso da A.R.F.N. (Ass. Ricerca e Formazione nelle Scienze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Hernica Saxa alla BIT di Milano: Anagni, Alatri, Veroli e Ferentino verso Capitale Italiana della Cultura 2028Le città di Anagni, Alatri, Veroli e Ferentino sono state protagoniste alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, uno dei principali... Sani stili di vita e cultura del movimento, Amadori presente al forum dell'osservatorio Valore SportUn linguaggio che il Gruppo nato a Cesena interpreta e declina per favorire la diffusione di stili di vita attivi e consapevoli, per tutte le fasce... Si parla di: Ad Anagni il Forum di Cultura Psicosociale su disagio giovanile e angoscia sociale; Dalla pizza al fine dining: il racconto del cibo italiano al Forum della Cucina. Anagni ospiterà la seconda edizione del Forum di geostrategia e geoeconomia RimlandIl primo dicembre Anagni ospiterà la seconda edizione del Forum di geostrategia e geoeconomia RIMLAND, in programma nella storica Sala della Ragione dalle ore 17.00. Nato su iniziativa della Rete ... iltempo.it