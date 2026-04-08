Nella serata di ieri a Crema, in via Brescia nel quartiere di San Bernardino, due giovani si sono affrontati. Durante l’alterco, uno dei due è stato colpito con una spranga e anche con un coltello, finendo a terra in una scena che ha lasciato i presenti sgomenti. La vittima ha subito ferite gravi e non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Crema – Ore 22.20, via Brescia, quartiere di San Bernardino di Crema. Due giovani si affrontano, uno resta a terra colpito con una spranga e accoltellato a morte. Poi l’assassino scappa. “ Ho visto tutto. Sembrava un film dell’orrore, ma era tutto vero” racconta uno dei testimoni oculari della tragedia, P.P. di Fiesco. “Ero con la mia ragazza che abita lì vicino. Eravamo nei pressi della piccola via dopo lo spiazzo della banca, quando ho sentito gridare. Sono corso in via Brescia e ho visto un ragazzo molto grosso con in mano un enorme bastone che picchiava un altro ragazzo a terra e con un coltello lo accoltellava. Una scena spaventosa”. “A quel punto ho urlato e sono arrivate altre persone - prosegue –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ammazzato in strada a Crema: “Era a terra e l’aggressore lo colpiva furiosamente, con sprangate e coltellate. Una scena spaventosa”

Ragazzo di 20 anni ammazzato a sprangate a Crema: chi è l'aggressore arrestatoUn ragazzo di 20 anni, di origini egiziane e residente a Crema, è morto nella tarda serata di ieri dopo una violentissima aggressione avvenuta in...

Aggredito e preso a sprangate e coltellate in strada, muore ventenne a Crema: fermato un ragazzo di 17 anniI familiari e gli amici chiedono di «evitare speculazioni» e domandano giustizia: «Non aveva mai fatto nulla di male e non aveva nemici».

Argomenti più discussi: Ventenne ucciso a Crema, fermato un 17enne e portato in carcere; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada - BresciaToday; Ragazzo morto a Crema, 17enne in stato di fermo per omicidio volontario aggravato.

Ammazzato in strada a Crema: Era a terra e l’aggressore lo colpiva furiosamente, con sprangate e coltellate. Una scena spaventosaLa tragedia di via Brescia raccontata da due testimoni oculari. Il diciassettenne poi è scappato a piedi verso Offanengo. Hamza Salama, 20 anni, gridava, poi ha smesso di lamentarsi ... ilgiorno.it

Terribile omicidio del 20enne egiziano a Crema, che cosa sappiamo Crema, rissa tra maranza: 20enne ammazzato a sprangate x.com

Sapete tutti chi è Giulio Regeni e come è stato ammazzato. Al documentario sulla sua vita e soprattutto sulla sua morte in Egitto, il ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli ha negato il finanziamento pubblico (grazie a Repubblica che ha raccontato - facebook.com facebook