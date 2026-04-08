Amanda Lear, nota artista e showgirl, ha partecipato a un’intervista nel programma “Belve” trasmesso su Rai 2. La sua apparizione è stata registrata il 7 aprile, in occasione della prima puntata della nuova stagione condotta da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, Lear ha parlato della sua carriera e della sua personalità, passando da un’immagine di figura forte a uno più delicata.

Amanda Lear, la leggendaria artista e showgirl, ha sorpreso tutti con la sua intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2, in esordio il 7 aprile. Superati gli eccessi della gioventù, Amanda si racconta mostrandosi come una diva che sa quando fermarsi per non essere stucchevole. Arguta e autentica, la Lear da Francesca Fagnani ha dato vera lezione di come si può essere una donna forte e indipendente senza perdere la propria femminilità ed umanità. Durante l’intervista, Amanda ha parlato del suo passato, dei suoi amori e delle sue passioni. Ha raccontato di come, da “mangiauomini” quale l’avevano dipinta, sia rimasta legata al ricordo del marito Alain-Philippe Malagnac, scomparso in un incidente domestico nel 2000. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Amanda Lear da vecchia tigre a mansueta gattina nel racconto a “Belve”

Leggi anche: Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip)

Leggi anche: Belve riparte da Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma

Temi più discussi: Amanda Lear a Belve: Dalì era impotente, Bowie? Faceva un po' schifo...; Amanda Lear a Belve: Caro Dalì, mi hai usata; Amanda Lear: Dalì, Bowie e una vita da vera icona. Le mille vite in 15 (+1) fotografie; Amanda Lear, quanti anni ha e cosa fa oggi: la diva senza figli e i fidanzati giovanissimi.

Amanda Lear da vecchia tigre a mansueta gattina nel racconto a BelveAmanda Lear, la leggendaria artista e showgirl, ha sorpreso tutti con la sua intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2, in esordio il 7 aprile. Superati gli eccessi della gioventù ... 361magazine.com

Amanda Lear, tutti gli amori: da Salvador Dalì a David Bowie. I due matrimoni e gli ultimi amantiAmanda Lear rappresenta una delle più celebri icone di stile dell'ultimo secolo, nonostante la definizione non le piaccia: l'icona sta al cimitero - ha detto in un'intervista al settimanale F. Nata ... corrieredellumbria.it

«Prendevo le anfetamine perché dovevo rimanere magra e non mangiare, mi toglievano l'appetito». Amanda Lear si racconta senza filtri nel primo episodio della nuova stagione di Belve, seduta davanti a Francesca Fagnani. Parla degli anni vissuti tra Parigi - facebook.com facebook

AMANDA LEAR: DALÌ ERA IMPOTENTE, BOWIE FACEVA UN PO’ SCHIFO x.com