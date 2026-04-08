Amadeus punta ad Amici e Canale5 | la strategia per tornare al top

Amadeus si sta concentrando su un nuovo percorso televisivo dopo alcune stagioni con risultati variabili su canali diversi. Recentemente ha partecipato come giudice al Serale di Amici, un talent molto seguito, e ora mira a rafforzare la propria presenza su Canale 5. La sua strategia include un ritorno alle produzioni di punta e una maggiore attenzione al pubblico tradizionale del canale.

Amadeus cerca un nuovo posizionamento televisivo dopo i risultati altalenanti su Nove e la partecipazione come giudice al Serale di Amici. Il conduttore punta a recuperare il ruolo di protagonista assoluto in una rete generalista per tornare a dominare gli ascolti. L’attuale fase professionale del presentatore è segnata da un forte desiderio di riscatto. La presenza tra i giurati nel programma di Maria De Filippi rappresenta un passo strategico per rientrare nei radar dei grandi numeri, superando la fase di transizione iniziata dopo l’uscita dalla Rai. Il passaggio al gruppo Discovery non ha prodotto gli effetti sperati. I dati indicano che l’esperienza su Nove è stata meno gratificante delle attese, lasciando spazio a un malcontento che emerge chiaramente dietro le quinte della produzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amadeus punta ad Amici e Canale5: la strategia per tornare al top Leggi anche: Amadeus, dopo Amici vuole tornare a Mediaset: “Il malumore non manca” Leggi anche: Marti tenta la prova d'accesso ad "Amici": la giovane cantante palmese in sfida su Canale5 Temi più discussi: Amici 25 Serale, recap terza puntata: Plasma eliminato, fuori anche Valentina, lacrime e polemiche. Il discorso di Maria De Filippi; Amici 25, le anticipazioni della terza puntata: la sfida tra Valentina e Caterina, l'eliminato, gli ospiti; La poltrona multicolor di Cristiano Malgioglio ad Amici è un pezzo di design da oltre 12mila euro; Pio e Amedeo, l'affondo contro Amadeus a La Pennicanza: Peggio di Sal Da Vinci. Amadeus, dopo Amici vuole tornare a Mediaset: Il malumore non mancaAmadeus non sarebbe soddisfatto del suo ruolo ad Amici e vorrebbe di più: il suo ritorno a Mediaset potrebbe essere vicino ... dilei.it Chi è Plasma di Amici 25: eliminato? Rifiuta il guanto di sfida per quattro volte | Strigliata di AmadeusPlasma a rischio eliminazione a Amici 25: sfida, ballottaggio e il pubblico in attesa di scoprire se il rapper resterà nella scuola. ilsussidiario.net «Il mio desiderio è tornare a essere il Re Mida degli ascolti». Amadeus non ha mai nascosto il suo obiettivo: dopo i trionfi in Rai e il rilancio clamoroso di Sanremo e Affari Tuoi, il conduttore sente la mancanza di quel pubblico numeroso che lo ha sempre segu - facebook.com facebook È arrivato il momento di giocare on stage con Alessandro Cattelan! Cristiano Malgioglio e Belen VS Amadeus e Luca Argentero, chi farà più punti ed eviterà la penitenza #Amici25 x.com