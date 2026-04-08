Recentemente, gli scienziati hanno iniziato a osservare in tempo reale i danni che si verificano nel cervello prima che si formino le placche amiloidi legate all’Alzheimer. Questi studi mirano a comprendere meglio i cambiamenti precoci nel tessuto cerebrale, offrendo nuove prospettive sulla progressione della malattia. La ricerca si concentra sui processi che precedono le manifestazioni più evidenti dei sintomi, come perdita di memoria e deterioramento cognitivo.

Comprendere cosa accade nel cervello prima della formazione delle placche amiloidi è una delle sfide più importanti della ricerca sull’Alzheimer. Un gruppo di scienziati dell’Oregon State University, guidato dalla professoressa associata di chimica Marilyn Rampersad Mackiewicz, ha sviluppato un approccio innovativo che consente di osservare in tempo reale le interazioni tra ioni metallici e proteine amiloidi, aprendo nuove prospettive per la progettazione di farmaci mirati. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica peer-reviewed ACS Omega. A differenza dei metodi tradizionali, che fotografano solo il risultato finale dell’aggregazione proteica, i ricercatori hanno “filmato” l’intero processo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Alzheimer, scienziati osservano i danni in tempo reale

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