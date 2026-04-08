Durante una trasmissione radiofonica, il giornalista ha commentato le voci che collegano Antonio Conte alla posizione di commissario tecnico della nazionale italiana, esprimendo rispetto per l’ex allenatore ma sottolineando che il presidente del club è considerato una garanzia per la società. Alvino ha parlato della situazione attuale, offrendo una lettura dei possibili sviluppi senza esprimere giudizi personali.

Attraverso i microfoni di Radio Crc, il giornalista Carlo Alvino ha commentato i rumors che vedrebbero Antonio Conte come nuovo ct dell’Italia. Ecco quanto dichiarato: “Ho massimo rispetto per Antonio Conte, ma la nostra garanzia resta Aurelio De Laurentiis. Mi chiamano ‘lecchino del presidente’, ma sono contento di averlo appoggiato il patron da sempre. Passano i calciatori, gli allenatori, ma il Napoli resta una realtà solida del calcio italiano. Qui abbiamo avuto Spalletti, Ancelotti, ma gli azzurri sono rimasti al top grazie ad Aurelio De Laurentiis”. Miccichè ex Vicepres. Palermo: “Dybala perfetto per il Napoli, con Osimhen coppia straordinaria” Fabian Ruiz: “A Napoli felice sto bene siamo una famiglia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alvino: “Rispetto per Conte, ma ADL è la garanzia del Napoli”

Conte-Napoli, avanti insieme? ADL ha un piano, il punto del MattinoLa stagione si avvia verso la fase finale, e il Napoli come i grandi top club inizia a pianificare la prossima annata.

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Alvino: Napoli: massimo rispetto per Conte, ma la garanzia resta De LaurentiisAntonio Conte è al centro da diversi giorni di voci di mercato. Il tecnico, così come è accaduto anche nella scorsa stagione, è corteggiatissimo. Se un anno fa era la Juventus la compagine maggiorment ... msn.com

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