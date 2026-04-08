Il Tevere ha causato danni al parco situato tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio, che era stato inaugurato lo scorso 10 giugno con un investimento di un milione di euro provenienti dai fondi giubilari. Si rende necessario smantellare la pedana presente nell’area, colpita dalla piena. Nel frattempo, il Comune si prepara all’apertura della nuova spiaggia urbana

Mentre il Comune si prepara al taglio del nastro di " Tiberis ", la spiaggia urbana lungo il Tevere tra San Paolo e Marconi, il fiume presenta il conto al parco d'affaccio tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio, inaugurato in pompa magna lo scorso 10 giugno e costato 1 milione di fondi giubilari. L'ultima piena ha colpito una delle tre pedane installate nell'area verde, danneggiando la struttura e facendo emergere problemi di stabilità e sicurezza. La zona, pensata come uno spazio in cui cittadini e turisti avrebbero potuto godere di qualche ora all'aria aperta e a pochi passi dal corso d'acqua, è stata dunque transennata e risulta tuttora inagibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altro affaccio sul Tevere "vittima" della piena. Va smantellata la pedana

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Temi più discussi: Tiberis si prepara alla nuova veste: la spiaggia sul Tevere sarà aperta tutto l’anno; Tiberis, da spiaggia urbana a parco d’affaccio: Sarà aperto tutto l’anno; Arte e natura sul Tevere: al via le escursioni culturali tra fiume e mare; Accordo Tevere Day-FISpT: una partnership strategica per lo sviluppo dello sport sul territorio.

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A Tor di Quinto ha inaugurato un nuovo parco d'affaccio sul TevereRoma ha un nuovo parco d'affaccio sul Tevere. È quello dei Prati dell'Acqua Acetosa, tra il ponte della ferrovia Roma-Civita Castellana e il ponte di Tor di Quinto, inaugurato nella mattinata di oggi ... romatoday.it

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