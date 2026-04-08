Una frana e il disgelo hanno causato interruzioni sulla strada provinciale tra Schiavi d’Abruzzo e Castiglione Messer Marino nell’Alto Vastese. Attualmente sono in corso interventi per ripristinare la viabilità, dopo che il maltempo ha provocato smottamenti e accumulo di detriti sul tratto. La strada risulta ancora impraticabile, e le operazioni di messa in sicurezza sono in atto.

Le operazioni di ripristino della viabilità sono attualmente in corso sulla strada provinciale tra Schiavi d’Abruzzo e Castiglione Messer Marino, dove smottamenti e detriti hanno reso il tracciato impraticabile a causa del maltempo. L’intervento dei mezzi meccanici è iniziato nella giornata di ieri per rimuovere le tonnellate di terra che hanno invaso la carreggiata. Le immagini documentate da Francesco Bottone mostrano come l’asfalto sia ora attraversato da veri e propri flussi d’acqua che precipitano dai versanti montuosi. Il blocco della circolazione è scattato dopo che una frana ha colpito un tratto specifico dell’arteria, trasformandola in un percorso pericoloso per chiunque tentasse di percorrerlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Vastese: frana e disgelo bloccano la strada provinciale

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