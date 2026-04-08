Alto Mantovano | stop a traffico rifiuti e abusi ambientali

Nell’Alto Mantovano, i Carabinieri Forestali della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno effettuato controlli che hanno portato a diverse denunce per abusi paesaggistici e traffico di rifiuti. Le operazioni miravano a contrastare pratiche illegali legate all’ambiente e all’edilizia nella zona, con interventi finalizzati a fermare attività non autorizzate. Le forze dell’ordine hanno agito per tutelare il territorio da pratiche dannose e illecite.

I Carabinieri Forestali della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno colpito duramente l’illegalità ambientale e edilizia nell’Alto Mantovano, portando a diverse denunce tra abusi paesaggistici e traffico di rifiuti. L’operazione ha l’identificazione di un uomo di 49 anni, residente a Monzambano. Quest’ultimo è finito sotto indagine dell’Autorità Giudiziaria per aver realizzato interventi edilizi non autorizzati su terreni protetti da vincoli paesaggistici. Il business illegale dei rifiuti speciali. Tre persone sono state beccate mentre trasportavano materiali ferrosi, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, senza le necessarie coperture legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alto Mantovano: stop a traffico rifiuti e abusi ambientali Blitz dei Carabinieri Forestali nei cantieri della Ciociaria: 5 denunce per abusi edilizi e scempi ambientaliTolleranza zero contro il cemento selvaggio e gli sfregi al patrimonio naturalistico della provincia. Terrorismo, l’intelligence avverte: la minaccia iraniana cresce. Mantovano: rischio alto anche per l’ItaliaL’allerta terrorismo torna al centro dell’attenzione istituzionale mentre la guerra in Medio Oriente continua ad allargarsi e a cambiare gli... Argomenti più discussi: I magistrati contabili al governo: Dopo il No al referendum, fermatevi sulla separazione delle nostre carriere; GIORGIO CAPPA: ALLE PROSSIME AMMINISTRATIVE SARÒ NUOVAMENTE CANDIDATO; La truffa del finto maresciallo riesce anche in trasferta: denunciato agrigentino; TRIONFO PER L’ANGOLO DELLA PIZZA & ALTRO A MANTOVA E PROVINCIA, PROCLAMATA LA PIZZERIA DELL’ANNO 2025/2026 TRA CENTINAIA DI ECCELLENZE. Archimede Bresciani da Gazoldo (Italian, 1881-1939) - Woman in the Mirror (The Spanish Shawl) - 1924 Oil on panel, 207 x 145 cm Museo d’Arte Moderna dell’Alto Mantovano, Gazoldo degli Ippoliti, Italy. - facebook.com facebook