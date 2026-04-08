Altavilla piange Davide Cembalo | donati gli organi tutti stretti attorno alla famiglia

Il medico veterinario e ex assessore del Comune di Altavilla Silentina è deceduto nel giorno di Pasqua. La famiglia ha deciso di donare gli organi del defunto, e la notizia è stata accolta con grande commozione dalla comunità, che si è radunata attorno ai familiari. La decisione di effettuare la donazione è stata comunicata ufficialmente.

E' stata disposta la donazione degli organi di Davide Cembalo, il medico veterinario ed ex assessore del Comune di Altavilla Silentina spirato nel giorno di Pasqua. Il decesso è avvenuto all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove era ricoverato a seguito di un malore che lo aveva condotto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Colto da malore improvviso: Altavilla Silentina piange Davide Cembalo Morto Roberto Arditti: saranno donati gli organiLa commissione medica nominata dalla direzione dell'ospedale San Camillo Forlanini ha confermato lo stato di morte cerebrale di Roberto Arditti: è... Temi più discussi: Colto da malore improvviso: Altavilla Silentina piange Davide Cembalo; Colto da malore improvviso: Altavilla Silentina piange Davide Cembalo; Altavilla Silentina, piange il 46enne Davide Cembalo, scomparso improvvisamente. Era stato Assessore Comunale; Altavilla Silentina. Una comunità sconvolta per la prematura scomparsa del dott. Davide Cembalo…. Altavilla Silentina, piange il 46enne Davide Cembalo, scomparso improvvisamente. Era stato Assessore ComunaleUna Pasqua triste, per Altavilla Silentina, che si ritrova a piangere un giovane cittadino strappato alla vita da un male improvviso: Davide Cembalo, di soli 46 anni, ha lasciato la moglie, le sue due ... infocilento.it Altavilla Silentina, donati gli organi di Davide Cembalo. L’ultimo gesto di generosità del 46enne scomparso improvvisamenteLa morte di Davide Cembalo, 46enne di Altavilla Silentina, venuto a mancare a causa di un malore improvviso nei giorni scorsi, ha lasciato un’intera comunità sconvolta. Assessore Comunale ad Altavilla ... infocilento.it Altavilla Silentina piange #DavideCembalo, ma il suo cuore continuerà a battere. L'ex assessore e medico veterinario, scomparso a soli 46 anni, ha scelto di donare la vita agli altri - facebook.com facebook