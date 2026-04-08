Almanacco | Mercoledì 8 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 8 aprile è il 99° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 267 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si ricorda un santo. È anche presente un proverbio del giorno, tipico delle tradizioni popolari italiane. La giornata si inserisce nel contesto di un anno che sta procedendo verso il suo ultimo trimestre.

Mercoledì 8 aprile è il 99° giorno del calendario gregoriano. Mancano 267 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Dionigi di CorintoProverbio di AprileChi pon cavolo d'aprile, tutto l'anno se ne rideISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1975 – Los Angeles: Federico Fellini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Almanacco | Mercoledì 1 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl programma televisivo Panorama della BBC trasmette un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino. Temi più discussi: Mercoledì 8 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco 8 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Mercoledì 8 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Mercoledì 8 aprile: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giorno. Almanacco | Mercoledì 8 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoSi svolge il funerale di Papa Giovanni Paolo II, cui partecipano più di 200 delegazioni ufficiali: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it Almanacco del 08-04-2026almanacco del giorno che siamo a mercoledì 8 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vitale la Chiesa oggi ricorda stampa Gabbo profeta ci sono gli ... romadailynews.it #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 7 Aprile - facebook.com facebook