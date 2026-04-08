Almanacco | Giovedì 9 Aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 9 aprile è il 99° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 266 giorni ancora da trascorrere prima della fine. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni compleanni e santi. La giornata è accompagnata anche da un proverbio del giorno, che viene condiviso come tradizione. È un giorno che si inserisce nel corso di un anno, segnando un punto di metà aprile.

Mercoledì 9 Aprile è il 99° giorno del calendario gregoriano. Mancano 266 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San MassimoProverbio di AprileFidarsi alla buona stagione d'aprile, è come fare i conti innanzi l'osteIscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayAccadde oggi1868 - Bologna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Almanacco | Giovedì 2 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Temi più discussi: 9 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; ALMANACCO DI RUVESI.IT GIOVEDI’ 2 APRILE 2026. 21 ANNI FA CI LASCIAVA PAPA GIOVANNI PAOLO II; 2 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Cantieri stradali: tutti i lavori al via in città dopo Pasqua. Almanacco | Giovedì 9 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLa nave London Valour, carica di cromo, naufraga a causa di una violenta mareggiata a poche decine di metri dal porto di Genova, il principe del Galles Carlo sposa Camilla Parker-Bowles: ricorrenze, a ... modenatoday.it 9 Aprile: oroscopo segno per segno e almanaccoFatti salienti: Il 9 aprile si celebra la Giornata Mondiale dell’Unicorno, da creatura mitologica simbolo di ciò che è raro e speciale, oggi il termine indica anche una startup da oltre 1 miliardo di ... veronasera.it ** H. 08:50 P. #LIVIO IN DIRETTA: -LETTURA CRISTIANA DELLA CRONACA E DELLA STORIA - PENSIERO SPIRITUALE - ALMANACCO DELLA FEDE - LA CITAZIONE DEL GIORNO - NOTIZIE DAL MONDO - VIATICO QUOTIDIANO – I SEGRETI DI #MEDJ x.com Buon Mercoledì 8 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - facebook.com facebook