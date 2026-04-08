almanacco del 08 04 2026

Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, si presenta come un giorno normale senza eventi particolari segnalati. Il calendario indica questa data come un normale giorno di metà settimana, con nessuna ricorrenza speciale o avvenimento di rilievo riportato nelle fonti ufficiali. Per l'intera giornata, sono state registrate condizioni climatiche tipiche del periodo, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti.

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Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene...

Almanacco 08 Aprile 2026

Temi più discussi: Mercoledì 8 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco 6 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Sabato 4 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 08/04/2026.

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Almanacco | Mercoledì 8 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno2003 - Guerra d'Iraq: le truppe inglesi occupano Bassora, la più grande città del sud dell'Iraq. A Baghdad, un carro armato Abrahams colpisce l'hotel Palestine, dove alloggiavano dei giornalisti, tre ... pisatoday.it

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