Almanacco 8 aprile | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco del 8 aprile raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Viene ricordato un santo che viene celebrato in questa giornata e viene condiviso un proverbio popolare. Tra le notizie si segnalano anche invenzioni che hanno avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana e fatti curiosi legati a questa data. La giornata si propone di offrire uno sguardo su ciò che è successo e su chi è nato in questa data nel corso della storia.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi mercoledì 8 aprile, 82° giorno del calendario gregoriano. Mancano 266 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Dionigi di Corinto. Proverbio di Aprile. Chi non cavolo d'aprile, tutto l'anno se ne ride. 2003 - Guerra d'Iraq: le truppe inglesi occupano Bassora, la più grande città del sud dell'Iraq. A Baghdad, un carro armato Abrahams colpisce l'hotel Palestine, dove alloggiavano dei giornalisti, tre... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Almanacco 3 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più...

Almanacco 2 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più...

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Mercoledì 8 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 8 aprile è il 98º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e creativo, con una forte capacità di vedere oltre l’apparenza e cogliere nuove possibilità. Santo del giorno: San ... trevisotoday.it

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