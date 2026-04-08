Alloggi popolari Zonari e Fiorentini rispondono alle accuse | È la destra che crea contenziosi

Le associazioni Zonari e Fiorentini hanno replicato alle accuse mosse da Forza Italia riguardo al regolamento per gli alloggi popolari e alla questione del Grattacielo. Entrambe hanno affermato che le critiche sono state sollevate dalla destra politica e che queste generano contenziosi legali. La discussione si concentra sulle posizioni di gruppi politici e sulle rispettive interpretazioni delle norme in materia di edilizia popolare.

Non si fa attendere la risposta di Anna Zonari (La Comune) e Leonardo Fiorentini (Civica Anselmo) a seguito dell’attacco ricevuto da Forza Italia sulla vicenda Grattacielo e il regolamento Erp. "Leggiamo con stupore la nota di Forza Italia sulla nostra richiesta - dichiarano i consiglieri -. Occorre fare chiarezza, ancora una volta, su due piani distinti che continuano a essere confusi: da una parte la graduatoria ordinaria Erp, che regola l’accesso agli alloggi popolari; dall’altra l’articolo 3 del regolamento comunale Erp, che disciplina gli interventi nelle situazioni di emergenza abitativa, ad esempio nel caso di ordinanze di inagibilità che lasciano improvvisamente senza casa centinaia di persone come al Grattacielo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Case popolari, è scontro sul regolamento del Comune: il rischio di incostituzionalità che apre la strada a contenziosiUna recente sentenza della Corte costituzionale riapre il dibattito sul regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia... Erp e Grattacielo: Zonari e Fiorentini incalzano il Comune su regolamento e assegnazioniContinua a essere sotto i riflettori l’emergenza abitativa a seguito dello sgombero del Grattacielo. Temi più discussi: Alloggi popolari, Zonari e Fiorentini rispondono alle accuse: È la destra che crea contenziosi; Grattacielo, è polemica. Forza Italia: Sugli alloggi la sinistra fa propaganda; Grattacielo, Forza Italia contro l'opposizione: Solo proposte non percorribili e propaganda. Tor Vergata, consegnati gli ultimi 42 alloggi popolari costruiti dalla Regione LazioIl cantiere era iniziato nel 2022 grazie a cinque milioni di euro dell'ente e 700mila euro di fondi Ater. Il piano di zona risale addirittura al 1998 e gran parte delle palazzine (tre su quattro) eran ... romatoday.it Alloggi popolari, Auteri: 436 mila per le aree ludico-sportive ad Augusta, Avola, Noto, Melilli, Solarino e SortinoNel dettaglio, ciascun intervento ha importo complessivo di 72.700 euro. Ad Augusta sarà realizzato in via Primo Maggio, ad Avola in via Boccaccio, a Melilli in via Neruda, a Noto in via Sonnino, a So ... siracusanews.it Case popolari, il governo stoppa – a livello nazionale – 970 milioni di euro che erano stati destinati al recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una decisione che significa, per Genova, vedere dirottare altrove 13 milioni di euro facebook