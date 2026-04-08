Negli ultimi anni si registra un aumento preoccupante dei casi di obesità tra i bambini, legato principalmente a una dieta poco equilibrata e a uno stile di vita caratterizzato da scarsa attività fisica. Questa tendenza sta coinvolgendo un numero crescente di giovani e suscita preoccupazioni sanitarie. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente questa problematica, che riguarda un segmento della popolazione in età evolutiva.

Il problema dell’obesità e i conseguenti effetti sulla salute riguardano in misura crescente i bambini. A richiamare l’attenzione sul fenomeno è la Fondazione Aletheia che, in occasione ieri della Giornata mondiale della salute, ha presentato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù un focus intitolato “La salute si coltiva da piccoli”. Un fenomeno in crescita ovunque. L’allarme è planetario. Basti pensare che a livello mondiale, secondo le stime di Fondazione Aletheia, il 21% dei bambini tra i 5 e i 14 anni si trova in una situazione di eccesso di peso. Si parla di 288 milioni di persone. Confrontando il presente con il 2000, il fenomeno è più che raddoppiato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Allarme obesità tra i bambini: dieta sbagliata e sedentarietà tra le cause principali

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