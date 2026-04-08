In queste settimane, si assiste a tensioni crescenti all’interno del mondo cristiano negli Stati Uniti, legate al conflitto in Medio Oriente. Da un lato ci sono i cattolici, divisi tra coloro che preferiscono mantenere una posizione isolazionista e altri più vicini a posizioni neocon, che desiderano allontanarsi da un’alleanza con il leader israeliano. Dall’altro lato, gli evangelici sionisti, strettamente collegati alle forze militari e di sicurezza, sostengono un atteggiamento più favorevole alle politiche di Israele.

Il conflitto in Medio Oriente ha fatto esplodere i dissidi tra i cattolici che, pur da diversi fronti (Vance isolazionista, Rubio neocon), volevano dissociarsi da Netanyahu, e gli evangelici sionisti che fanno capo al Pentagono di Hegseth. E che hanno fuorviato Trump. «Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati». Lo scrisse Carl Schmitt nel 1922. Ci aveva visto lungo. Anche dietro la guerra in Medio Oriente non ci sono soltanto interessi economici. Oltre alla materia, c’è lo spirito. La religione. Dal lato dell’Iran, certo, il cui regime teocratico lotta per sopravvivere. Dal lato di Tel Aviv, che insegue senza più remore il sogno del Grande Israele, come proclamò Benjamin Netanyahu nell’agosto del 2025. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alla Casa Bianca scoppia la faida cristiana

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Colombo alla Casa Bianca. Abbattuta nel 2020, la statua rispunta alla corte di TrumpIl presidente ha deciso di collocare il monumento sul South Lawn, l’area cerimoniale più visibile della residenza.

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