Stasera a Modena, al teatro Michelangelo, va in scena lo spettacolo di stand-up comedy intitolato

"In questo spettacolo si dice la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità", annuncia Alice Mangione che stasera sarà " Cruda e Nuda - Lato B " con la sua stand up comedy al teatro Michelangelo di Modena. La comica, autrice e attrice che, insieme a Gianmarco Pozzoli (da cui si è separata), è stata l’ideatrice di The Pozzolis Family, un progetto social di grande successo, ha intrapreso un viaggio da solista alla ricerca di se stessa e qui lo prosegue. "Pensate come sarebbe la vostra giornata se poteste dire tutto quello che pensate agli altri ma anche a voi stesse", spiega. Per farlo, Alice sceglie un metodo empirico, razionale e affidabilissimo, ovvero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Alice Mangioni: Vi dirò la verità, sarò... nuda e cruda.

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