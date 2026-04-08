Durante la stagione MotoGP 2026, Alex Marquez ha incontrato diverse difficoltà con la sua moto GP26, evidenziando alcune criticità nel rendimento. Contestualmente, sono tornati a manifestarsi i problemi che riguardano anche un altro pilota della stessa categoria, con questioni tecniche e di stabilità che influenzano le prestazioni in pista. La situazione mette in luce le sfide tecniche affrontate dai piloti in questa fase del campionato.

"> Le difficoltà di Alex Marquez nella stagione MotoGP 2026. Alex Marquez ha dichiarato di essere “solo in cerca di sopravvivenza” nella stagione MotoGP 2026 a causa della sua mancanza di feeling con la Ducati GP26, un problema che già aveva affrontato Francesco Bagnaia nel 2025. Marquez, pilota del team Gresini, ha ricevuto un Desmosedici GP26 di specifiche ufficiali da Ducati, dopo aver concluso la stagione precedente al secondo posto, ma si trova attualmente all’ottavo posto in classifica dopo le prime tre gare. La GP26 sta presentando notevoli difficoltà a tutti i piloti Ducati, con Fabio Di Giannantonio, attualmente il migliore tra loro, piazzato al quarto posto con 50 punti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex Marquez in difficoltà con GP26 mentre tornano a galla i problemi di Bagnaia.

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Alex Marquez in crisi con la Ducati: dal 'triplete' 2025 al crollo 2026 @corsedimoto x.com

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