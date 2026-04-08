Alessia Corni e Giulia Chiminelli si aggiudicano la Borsa di Studio Donna Ingegno 2026

Nella sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Borse di Studio

Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena si è tenuta la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Borse di Studio "Donna Ingegno". L’iniziativa, istituita per sostenere le giovani donne che intraprendono la carriera ingegneristica, consiste in un premio di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Borse di studio ’Donne Ingegno’, oggi la consegnaL’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena ha organizzato per oggi la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Borse di Studio...

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Modena, ad Alessia Corni e Giulia Chiminelli la Borsa di Studio 'Donna Ingegno' dell’Ordine IngegneriSocietà: Le Borse di Studio, dal valore di 1.500 euro ciascuna, vengono assegnate come sostegno al completamento del percorso accademico ... lapressa.it

Ciao! Sono Alessia e ho 23 anni. Attualmente sto frequentando il secondo anno di magistrale in biologia presso Roma Tre. Per questo sto cercando un impiego conciliabile con l’università. Mi metto a disposizione come babysitter, anche per la sera. Parlo itali - facebook.com facebook