Alcune statistiche assurde di Berrettini-Medvedev

Durante un torneo a Montecarlo, Daniil Medvedev ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli e ha iniziato il 2026 con risultati positivi. Nel frattempo, nel mondo del tennis, si sono registrate alcune statistiche sorprendenti legate alla sfida tra lui e l’avversario italiano. Questi dati hanno attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno analizzato dettagliatamente le performance delle due stelle del circuito.

Daniil Medvedev si è presentato nella nobile cornice di Montecarlo con un taglio di capelli fresco e un inizio di 2026 promettente. Poi ha perso 6-0, 6-0 da Matteo Berrettini. Non è riuscito a fare nemmeno un game, contro un giocatore che è sotto di lui di 81 posizioni. Meno di un mese fa Medvedev batteva Alcaraz in due set a Indian Wells. La scorsa settimana Berrettini perdeva da Ignacio Buse in Marocco. Oggi uno ha battuto l’altro con un doppio bagel, il termine che si usa nel tennis per definire un 6-0. Un evento raro nel circuito ATP, figuriamoci a questi livelli. L’ultima vittoria 6-06-0 contro un Top 10 era stata quella di Goffin contro Berdych al torneo di Roma del 2016. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Alcune statistiche assurde di Berrettini-Medvedev Leggi anche: Torneo di Montecarlo, Berrettini cancella Medvedev 6-0 6-0 Montecarlo, sfida Berrettini-Medvedev e Musetti: ecco i match di mercoledìIl tabellone di singolare del torneo di Montecarlo si prepara per la giornata di mercoledì 8 aprile, con l’obiettivo di definire gli ottavi di finale...