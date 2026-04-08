Alberto Conti, giovane chitarrista di 22 anni, ha recentemente presentato il suo nuovo album intitolato

A soli 22 anni, Alberto Conti è un chitarrista che ha già fatto una buona gavetta. Al di là del percorso accademico (appena diplomato in chitarra jazz al conservatorio di Parma dopo il diploma in chitarra classica al Sigonio) e dei passaggi televisivi (Italia’s got talent), dagli inizi sul palco del Tempio il giovane artista modenese ha accumulato chilometri esibendosi in provincia a suon di cover mentre proseguiva gli studi e iniziava a scrivere i suoi brani. Stavolta è diverso. Domenica 12 aprile al Baluardo, ore 18 con ingresso gratuito, Alberto presenterà il suo primo album in uno spettacolo interamente suo, senza cover. Nove brani... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carlo Conti presenta i brani del suo quinto Festival di Sanremo: «Come andare al mercato e comporre un bouquet di fiori». Il video(askanews) – Trenta brani, tanta musica diversa ma soprattutto brani nel segno dell’amore e del racconto dei sentimenti.

Incontro con l’autore: Alberto Barelli presenta «Baldaccio d’Anghiari»Arezzo, 29 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio alle 17:30 alla Libreria del Frattempo (Sansepolcro, Viale Armando Diaz, 2), si terrà l’INCONTRO CON...

Alberto Conti - Oleandri (Official Music Video)

Argomenti più discussi: Alberto Conti presenta il suo Oleandri; Risalire: la sfida delle aree interne, due giorni di riflessioni al Santuario di Canneto; Greco Academy, doppio oro con Ieluzzi e Borda e primo posto nella classifica per società ai tricolori cadetti cinture nere; Bruno Conti pensa all'addio: solo Friedkin può cambiare le cose e farlo restare alla Roma. Dubbi anche su Alberto De Rossi.

Alberto Conti presenta il suo OleandriEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Pasqua 2026 – Il messaggio di Don Alberto Conti, Delegato Regionale Caritas Abruzzo e Molise. Leggi qui https://www.altomolise.net/notizie/varie/45120/pasqua-2026-il-messaggio-di-don-alberto-conti-delegato-regionale-caritas-abruzzo-e-molise - facebook.com facebook