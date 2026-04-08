Alberto Angela, a 64 anni, si mantiene in forma nuotando circa 60 vasche ogni giorno. La sua alimentazione si basa su cibi biologici, e ama consumare caffè e tiramisù. La routine quotidiana include l’attività fisica, mentre a tavola preferisce piatti semplici. La sua attenzione ai dettagli si combina con uno stile di vita attivo e salutare, che gli permette di conservare energia e benessere nel tempo.

A 64 anni Alberto Angela continua a incarnare un’idea di benessere fatta di disciplina, curiosità e passione. Il suo è uno stile di vita che unisce mente e corpo, costruito nel tempo tra studio, viaggi e una routine solida. Non ci sono eccessi né scorciatoie: solo abitudini sane, ripetute con costanza. È lo stesso approccio che porta nel suo lavoro di divulgatore, dove precisione e dedizione fanno la differenza. E anche fuori dallo studio televisivo, il metodo resta lo stesso. Lo sport per Alberto Angela è una certezza, non un’opzione. Quando può, la giornata comincia in acqua. Non si tratta di qualche vasca sporadica, ma di un vero rituale: circa 60 vasche ogni mattina, prima ancora di iniziare a lavorare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alberto Angela: in forma a 64 anni con 60 vasche a nuoto, cibo bio, caffè e... tiramisù!

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