alberghi e villaggi raffica di assunzioni

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione turistica, nel settore dell’accoglienza in Toscana si registrano numerose opportunità di lavoro. Alberghi e villaggi stanno procedendo con numerose assunzioni per far fronte all’aumento di richieste da parte di turisti. Le aziende del settore stanno reclutando personale per vari ruoli, tra cui reception, pulizie e servizi di ristorazione. La ripresa della stagione porta con sé nuove possibilità di impiego in questa regione.

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione turistica, si moltiplicano le opportunità di lavoro nel settore dell’accoglienza in Toscana. Strutture ricettive, villaggi e ristoranti sono alla ricerca di personale in vista dei mesi più intensi dell’anno, offrendo occasioni sia per chi è già esperto sia per chi vuole entrare nel mondo del turismo per la prima volta. Tra le realtà che hanno aperto le selezioni c’è Human Company, gruppo con sede a Firenze, che cerca personale per diverse strutture tra Firenze, Pisa e Livorno. Le posizioni aperte spaziano dagli addetti al market al front office, receptionist notturni, junior marketing specialist, personale per manutenzione e pulizie, fino ad un responsabile dell’area tecnica per il Norcenni Girasole Village di Figline Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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