Alassio nuota 24 ore per l’Avis | 146 sportivi donano 1.526 euro

Alassio ha ospitato una maratona di nuoto di 24 ore a favore dell’Avis, con la partecipazione di 146 sportivi. Durante l’evento sono stati raccolti 1.526 euro, destinati alle attività di donazione di sangue. La manifestazione si è svolta in modo continuo, coinvolgendo atleti di diverse età e livelli di esperienza, e ha attirato l’attenzione della comunità locale.

La comunità di Alassio si è mobilitata per sostenere l’Avis locale attraverso una maratona di nuoto senza sosta, raccogliendo un totale di 1.526 euro tra venerdì 3 e sabato 4 aprile. L’iniziativa ha la piscina comunale di via Pera trasformarsi in un centro di solidarietà attiva per ventiquattro ore consecutive. L’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale tramite Gesco, la società partecipata che gestisce l’impianto. Il via è scattato alle 13 di venerdì, protrandosi fino all’ora corrispondente del sabato successivo, proprio nella vigilia di Pasqua. In questo arco temporale l’apertura straordinaria ha permesso un flusso costante di persone dedite allo sport e alla beneficenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alassio nuota 24 ore per l’Avis: 146 sportivi donano 1.526 euro Bronzo ai Criteria: Pilla nuota in 24?66 e batte i primati personaliLa vittoria del bronzo di Matteo Pilla ai Criteria Nazionali a Riccione segna un momento di eccellenza per la squadra della Vittorino da Feltre,... Nuovi fondi per la cultura: oltre 526 mila euro per 3 progetti nel LeccheseMauro Piazza: "Dal bando regionale dedicato all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo arrivano nuove risorse anche per la... Temi più discussi: 24 ore nuoto a favore dell’Avis; Alassio per la 24 ore di nuoto solidale: raccolti 1526 euro per l’Avis; Nuoto - La maratona solidale di Alassio è un successo, raccolti più di 1500 euro a favore di Avis; Alassio, sport nel segno della solidarietà: 24 ore di nuoto no-stop per l’Avis. Alassio per la 24 ore di nuoto solidale: raccolti 1526 euro per l’AvisAlassio. Si è conclusa con un bilancio positivo la maratona di nuoto no-stop che ha trasformato la piscina comunale di via Pera nel cuore pulsante della solidarietà alassina. L’iniziativa, organizzata ... ivg.it Alassio, sport nel segno della solidarietà: 24 ore di nuoto no-stop per l’AvisAlassio, sport nel segno della solidarietà: 24 ore di nuoto no-stop per l’Avis ... msn.com Alassio per la 24 ore di nuoto solidale: raccolti 1.526 euro per l’Avis x.com Alassio per la 24 ore di nuoto solidale: raccolti 1.526 euroa favore di Avis Si è conclusa con un bilancio positivo la maratona di nuoto no-stop che ha trasformato la piscina comunale di via Pera nel cuore pulsante della solidarietà alassina. L’iniziativa, o facebook