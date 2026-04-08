Al The Stellar torna Hand Made MMXXVI mercatino con eccellenze artigiane

A Firenze, durante il fine settimana, si svolge presso il The Stellar una mostra mercato dedicata all’artigianato italiano. L’evento porta in città le creazioni di artigiani e produttori locali, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire prodotti fatti a mano e di alta qualità. La manifestazione è intitolata

La primavera a Firenze si celebra con un weekend dedicato alla creatività e alla qualità dell’artigianato italiano. La location è The Stellar, affascinante spazio multifunzionale ospitato nello storico palazzo di Piazza Cestello 10, conosciuto un tempo come Il Granaio dell’Abbondanza, oggi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Primavera in Darsena: torna il Garage Sale tra vintage, hand-made, musica e Gs kidsSabato 28 e domenica 29 marzo Garage Sale, il mercato etico dedicato al riuso, al vintage e all'artigianato, torna ad animare la Darsena di Ravenna... Torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di eccellenze del territorioSecondo appuntamento del 2026 con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici e locali organizzato da Confesercenti Genova... Argomenti più discussi: Cosa succede quando il creatore di Resident Evil si unisce agli autori di Stellar Blade?; Shift Up (Stellar Blade) acquisisce lo studio del creatore di Resident Evil; Dopo 10 anni, Stellar Tactics di Don Wilkins ha raggiunto la versione 1.0; Shift Up, lo studio di NIKKE e Stellar Blade, ha acquisito Unbound, il nuovo studio di Shinji Mikami. Finito Stellar Blade ieri sera! Missione compiuta! Gioco stupendo in tutto secondo me. Però adesso in Stellar Blade 2 tocca tenesse Eve co le zampe da pollo Cioè è bruttissima così ... alla fine passa da Super Figa a Super Schifa Eddai ma perchè que - facebook.com facebook