Al Caveau arriva la mostra La forma del principio

Da novaratoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio alle radici dell’immaginario umano, dove l’arte si spoglia del superfluo per ritrovare l’essenziale. Dal 10 aprile al 9 maggio, lo spazio espositivo del Caveau ospiterà "La forma del principio", un progetto pittorico di Michele Borsotti che vede la partecipazione straordinaria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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La Face Cachée de Laeticia Hallyday

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Argomenti più discussi: Attacco hacker agli Uffizi, opere nel caveau e porte murate; Attacco hacker agli Uffizi: i criminali informatici chiedono un riscatto al direttore. Tesori trasferiti nei caveau; Attacco hacker agli Uffizi, rubati codici d'accesso, mappe e posizioni delle telecamere: Sono entrati ovunque. Opere nei caveau e porte murate; Attacco hacker alle Gallerie degli Uffizi di Firenze: opere trasferite nel caveau. La direzione del museo: Non sono stati effettuati furti.

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